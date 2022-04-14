Découvrez les informations clés sur SOLAREUM (SOLAREUM), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur SOLAREUM (SOLAREUM)

🔥 Solana is Ethereum - $SOLAREUM

Raj, the co-founder of Solana, has described Solana as an Ethereum Layer 2 through the Wormhole eigenlayer. He believes that once danksharding is scaled up, it will be possible to submit all Solana blocks into some data validating bridge contract on Ethereum, revolutionizing the crypto world.

TG : https://t.me/solareum_sol TWT : https://x.com/solareum_sol WEB : https://solareum-sol.com/

