Informations sur le prix de SolBook (BOOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00394384 $ 0.00394384 $ 0.00394384 Bas 24 h $ 0.0043914 $ 0.0043914 $ 0.0043914 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00394384$ 0.00394384 $ 0.00394384 Haut 24 h $ 0.0043914$ 0.0043914 $ 0.0043914 Sommet historique $ 0.436891$ 0.436891 $ 0.436891 Prix le plus bas $ 0.00230162$ 0.00230162 $ 0.00230162 Variation du prix (1 h) +0.39% Changement de prix (1J) -8.81% Variation du prix (7 j) -1.70% Variation du prix (7 j) -1.70%

Le prix en temps réel de SolBook (BOOK) est de $0.00400443. Au cours des dernières 24 heures, BOOK a évolué entre un minimum de $ 0.00394384 et un maximum de $ 0.0043914, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOK est $ 0.436891, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00230162.

En termes de performance à court terme, BOOK a évolué de +0.39% au cours de la dernière heure, -8.81% sur 24 heures et de -1.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SolBook (BOOK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 39.85K$ 39.85K $ 39.85K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SolBook est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOOK est de 0.00, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 39.85K.