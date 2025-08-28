Informations sur le prix de SolChicks Shards (SHARDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00018704 $ 0.00018704 $ 0.00018704 Bas 24 h $ 0.00018708 $ 0.00018708 $ 0.00018708 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00018704$ 0.00018704 $ 0.00018704 Haut 24 h $ 0.00018708$ 0.00018708 $ 0.00018708 Sommet historique $ 0.02542051$ 0.02542051 $ 0.02542051 Prix le plus bas $ 0.00018046$ 0.00018046 $ 0.00018046 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -0.16% Variation du prix (7 j) -0.16%

Le prix en temps réel de SolChicks Shards (SHARDS) est de $0.00018706. Au cours des dernières 24 heures, SHARDS a évolué entre un minimum de $ 0.00018704 et un maximum de $ 0.00018708, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SHARDS est $ 0.02542051, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018046.

En termes de performance à court terme, SHARDS a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de -0.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SolChicks Shards (SHARDS)

Capitalisation boursière $ 16.91K$ 16.91K $ 16.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K Offre en circulation 90.42M 90.42M 90.42M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SolChicks Shards est de $ 16.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHARDS est de 90.42M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.71K.