Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SLIZ en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SLIZ.

Le prix de SolidLizard (SLIZ) est actuellement de 0.00004857 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SLIZ en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de SolidLizard (SLIZ) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de SolidLizard en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SolidLizard en USD était de $ +0.0000182480.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SolidLizard en USD était de $ +0.0000148137.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SolidLizard en USD était de $ +0.000012994703806512914.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +3.39% 30 jours $ +0.0000182480 +37.57% 60 jours $ +0.0000148137 +30.50% 90 jours $ +0.000012994703806512914 +36.53%

Analyse de prix de SolidLizard (SLIZ)

Découvrez la dernière analyse de prix de SolidLizard : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0000469$ 0.0000469 $ 0.0000469 Haut 24 h $ 0.00004945$ 0.00004945 $ 0.00004945 Sommet historique $ 0.7737$ 0.7737 $ 0.7737 Variation du prix (1 h) -0.37% Changement de prix (1J) +3.39% Variation du prix (7 j) +23.03%

Informations de marché pour SolidLizard (SLIZ)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :