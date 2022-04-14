Tokenomics de SOLLY (SOLLY)
Informations sur SOLLY (SOLLY)
$SOLLY is a unique memecoin inspired by Matt Furie's iconic "Boys' Club" comic.
Solly, the legendary character from this comic, has been reimagined to revive and elevate the memecoin culture. With a stealth launch, no presale,
zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, $SOLLY is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun.
Now residing on the SOLANA blockchain, $SOLLY stands as a fan tribute, transforming into the purple mascot of the purple chain, SOLANA.
Tokenomics et analyse de prix de SOLLY (SOLLY)
Tokenomics de SOLLY (SOLLY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SOLLY (SOLLY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SOLLY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SOLLY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SOLLY, explorez le prix en direct du token SOLLY !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.