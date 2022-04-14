Découvrez les informations clés sur SOLLY (SOLLY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur SOLLY (SOLLY)

$SOLLY is a unique memecoin inspired by Matt Furie's iconic "Boys' Club" comic.

Solly, the legendary character from this comic, has been reimagined to revive and elevate the memecoin culture. With a stealth launch, no presale,

zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, $SOLLY is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun.

Now residing on the SOLANA blockchain, $SOLLY stands as a fan tribute, transforming into the purple mascot of the purple chain, SOLANA.

Site officiel : https://sollyonsol.com/