What is the project about? Sonik Coin is a memecoin which draws inspiration from the iconic character of Sonic the Hedgehog, aiming to become the fastest 0-100MC memecoin.
What makes your project unique? Sonik Coin combines the popularity of a memecoin based on a very well-known character with the utility of staking. With Sonik, traders can buy not only hoping for big gains from price increases but can also earn passive income through staking rewards.
History of your project. Sonik Coin presale started on the 15th of August and it sold out on the 7th of September. Claiming and staking were launched on the same day, 7th of September after the sell-out.
What’s next for your project? Now that the staking has just been launched, Sonik aims to offer staking rewards to its long-term buyers and build a strong community, eventually aiming to reach 100M market cap.
What can your token be used for? The token can be used as a chance to earn passive income via staking rewards.
Comprendre la tokenomics de SONIK (SONIK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SONIK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SONIK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SONIK, explorez le prix en direct du token SONIK !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.