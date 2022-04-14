Tokenomics de SORA Synthetic USD (XSTUSD)
XSTUSD is an algorithmic stablecoin from the SORA (XOR) network. XST is a synthetic asset backed by a variable amount of XOR and pegged to a target index (e.g., a currency). XOR is minted/deminted to always guarantee the value of the pegged index. The first index implemented is linked to the value of DAI and is called XSTUSD.
Tokenomics de SORA Synthetic USD (XSTUSD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SORA Synthetic USD (XSTUSD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens XSTUSD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens XSTUSD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.