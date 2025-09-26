Informations sur le prix de Soroosh Smart Ecosystem (SSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00032939 Haut 24 h $ 0.00036146 Sommet historique $ 0.067269 Prix le plus bas $ 0.00025987 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -8.66% Variation du prix (7 j) -15.37%

Le prix en temps réel de Soroosh Smart Ecosystem (SSE) est de $0.00033013. Au cours des dernières 24 heures, SSE a évolué entre un minimum de $ 0.00032939 et un maximum de $ 0.00036146, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SSE est $ 0.067269, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00025987.

En termes de performance à court terme, SSE a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -8.66% sur 24 heures et de -15.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Soroosh Smart Ecosystem (SSE)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.98M Offre en circulation 0.00 Offre totale 6,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Soroosh Smart Ecosystem est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SSE est de 0.00, avec une offre totale de 6000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.98M.