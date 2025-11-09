Prix de Soulbucks aujourd'hui

Le prix de Soulbucks (SBX) en direct est actuellement de $ 0.00005999, avec une variation de 14.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SBX en USD est de $ 0.00005999 par SBX.

Soulbucks se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,703.18 et une offre en circulation de 128.41M SBX. Au cours des dernières 24 heures, SBX a été échangé entre $ 0.00005998 (plus bas) et $ 0.00007998 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00791712, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000040.

En termes de performance à court terme, SBX a varié de +0.01% au cours de la dernière heure et de -45.44% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Soulbucks (SBX)

Capitalisation boursière $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K Offre en circulation 128.41M 128.41M 128.41M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Soulbucks est de $ 7.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SBX est de 128.41M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 59.99K.