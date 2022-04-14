Tokenomics de Sowaka (SWK)
Informations sur Sowaka (SWK)
The SWK token, a utility token issued by the Avacus ecosystem, is designed to generate advertising revenue for various communities. Built on top of Avacus, a Web3 super-app, it seamlessly integrates messaging with Web3 wallets. Users can send cryptocurrencies and NFTs on Ethereum and EVM-compatible blockchains to friends as easily as sending a message. Avacus envisions a world where this super-app becomes the central hub for all your needs, with Web3 advertising being the key to its success. Avacus goes beyond messaging by offering native community management features. This provides an alternative to popular platforms for group and community building within the Web3 space. These features will foster a variety of communities within the Avacus ecosystem, such as those between NFT creators and fans, musicians and followers, or groups with shared hobbies or goals. These communities themselves become platforms for advertising, allowing them to generate income through incentive-based advertising (ads with token rewards), thereby revitalizing the community itself. Currently, external income options in Web3 are limited to DeFi transaction fees and NFT sales commissions. Avacus introduces a new channel for earning through Web3 advertising. The ecosystem empowers users to: Earn income by managing or participating in communities. Save Avacus-generated income for asset management in DeFi. Make purchases using Avacus. Avacus aspires to become a daily-used Web3 super-app, ultimately realizing its vision of a self-sustaining Avacus ecosystem fueled by Web3 advertising.
Tokenomics et analyse de prix de Sowaka (SWK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sowaka (SWK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Sowaka (SWK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sowaka (SWK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SWK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SWK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SWK, explorez le prix en direct du token SWK !
