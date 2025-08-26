Qu'est-ce que SpaceY 2025 (SPAY)

SpaceY 2025 is the world's first 'play-to-earn' blockchain-based triple-A tower defense game with NFTs. The 3D sandbox game offers an open and rich gameplay experience as well as numerous opportunities for players to earn money while playing. It is developed by the Blockfish team and its story is about building and defending a human settlement on Mars.Players can trade NFT-based Martian goods - such as land, buildings, towers and ores - with other players or sell them to them in the SpaceY 2025 marketplace. As the game progresses, they can not only help make humans a multiplanetary species, but also contribute to space exploration and unravel the mysteries of our universe.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SpaceY 2025 (SPAY) Combien vaut SpaceY 2025 (SPAY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SPAY en USD est de 0.00299982 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SPAY à USD ? $ 0.00299982 . Consultez le Le prix actuel de SPAY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de SpaceY 2025 ? La capitalisation boursière de SPAY est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SPAY ? L'offre en circulation de SPAY est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SPAY ? SPAY a atteint un prix ATH de 108.23 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SPAY ? SPAY a vu un prix ATL de 0.00236991 USD . Quel est le volume de trading de SPAY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SPAY est de -- USD . Est-ce que SPAY va augmenter cette année ? SPAY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SPAY pour une analyse plus approfondie.

