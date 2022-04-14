Tokenomics de Sparko (SPARKO)
Informations sur Sparko (SPARKO)
Meet Sparko Coin, the crypto token paying homage to the legend of the loyal mechanical marvel. Sparko Coin’s origins trace back to the tale of the groundbreaking creation unveiled in 1940 by Westinghouse. Inspired by the unwavering loyalty and companionship of Sparko, the token embodies the spirit of steadfast support within the crypto community.
With a symbolic representation of Sparko's sleek chrome exterior and loyal electronic eyes, the token's design echoes the beloved pet's iconic features. The community around Sparko Coin is reminiscent of the adventures embarked upon by Richard and Sparko, as members join together in the pursuit of innovation and camaraderie.
However, Sparko Coin's narrative doesn't just dwell on the tragedy but rather highlights the legacy left behind. Much like the memories of the pioneering robotic companion, Sparko Coin stands as a reminder of the loyalty and dedication within the crypto world. Its story underlines the importance of community support and resilience in the face of challenges.
This meme token is more than just a digital asset; it represents the fusion of technology and human emotions, symbolizing loyalty, support, and the strength of shared experiences within the crypto landscape.
Tokenomics et analyse de prix de Sparko (SPARKO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sparko (SPARKO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Sparko (SPARKO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sparko (SPARKO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SPARKO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SPARKO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SPARKO, explorez le prix en direct du token SPARKO !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.