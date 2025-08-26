Informations sur le prix de Spatial Computing (CMPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.394184 $ 0.394184 $ 0.394184 Bas 24 h $ 0.441986 $ 0.441986 $ 0.441986 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.394184$ 0.394184 $ 0.394184 Haut 24 h $ 0.441986$ 0.441986 $ 0.441986 Sommet historique $ 27.26$ 27.26 $ 27.26 Prix le plus bas $ 0.18915$ 0.18915 $ 0.18915 Variation du prix (1 h) +0.45% Changement de prix (1J) -7.94% Variation du prix (7 j) +0.26% Variation du prix (7 j) +0.26%

Le prix en temps réel de Spatial Computing (CMPT) est de $0.405514. Au cours des dernières 24 heures, CMPT a évolué entre un minimum de $ 0.394184 et un maximum de $ 0.441986, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CMPT est $ 27.26, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.18915.

En termes de performance à court terme, CMPT a évolué de +0.45% au cours de la dernière heure, -7.94% sur 24 heures et de +0.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Spatial Computing (CMPT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 404.84K$ 404.84K $ 404.84K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Spatial Computing est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CMPT est de 0.00, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 404.84K.