Prix de Splashing Staked SEI (SPSEI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 SPSEI à USD

$0.295713
$0.295713$0.295713
+1.30%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Splashing Staked SEI (SPSEI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-07 11:58:07 (UTC+8)

Informations sur le prix de Splashing Staked SEI (SPSEI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.284215
$ 0.284215$ 0.284215
Bas 24 h
$ 0.296617
$ 0.296617$ 0.296617
Haut 24 h

$ 0.284215
$ 0.284215$ 0.284215

$ 0.296617
$ 0.296617$ 0.296617

$ 0.309354
$ 0.309354$ 0.309354

$ 0.27018
$ 0.27018$ 0.27018

+0.34%

+1.36%

+0.81%

+0.81%

Le prix en temps réel de Splashing Staked SEI (SPSEI) est de $0.295914. Au cours des dernières 24 heures, SPSEI a évolué entre un minimum de $ 0.284215 et un maximum de $ 0.296617, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPSEI est $ 0.309354, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.27018.

En termes de performance à court terme, SPSEI a évolué de +0.34% au cours de la dernière heure, +1.36% sur 24 heures et de +0.81% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Splashing Staked SEI (SPSEI)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 10.44M
$ 10.44M$ 10.44M

0.00
0.00 0.00

35,193,155.66052971
35,193,155.66052971 35,193,155.66052971

La capitalisation boursière actuelle de Splashing Staked SEI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPSEI est de 0.00, avec une offre totale de 35193155.66052971. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.44M.

Historique du prix de Splashing Staked SEI (SPSEI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Splashing Staked SEI en USD était de $ +0.00396284.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Splashing Staked SEI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Splashing Staked SEI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Splashing Staked SEI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00396284+1.36%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Splashing Staked SEI (SPSEI)

Splashing is a liquid staking protocol built on the SEI EVM. By staking SEI tokens, users receive spSEI (staked SEI) in return. spSEI represents a user’s staked position and can be utilized across decentralized finance applications, such as DEXs, lending platforms, and liquidity pools, while continuously accruing staking rewards. The protocol optimizes capital efficiency, ensures seamless compounding of validator rewards, and enables instant liquidity through a buffer pool mechanism. This buffer pool allows users to bypass SEI’s standard 21-day unbonding period and access their funds immediately, creating a flexible and efficient staking experience. In addition, spSEI functions as a yield-bearing token that reflects validator rewards automatically, making it suitable as collateral across multiple DeFi protocols.

SPSEI en devises locales

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Splashing Staked SEI (SPSEI)

Combien vaut Splashing Staked SEI (SPSEI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SPSEI en USD est de 0.295914 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SPSEI à USD ?
Le prix actuel de SPSEI en USD est $ 0.295914. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Splashing Staked SEI ?
La capitalisation boursière de SPSEI est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SPSEI ?
L'offre en circulation de SPSEI est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SPSEI ?
SPSEI a atteint un prix ATH de 0.309354 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SPSEI ?
SPSEI a vu un prix ATL de 0.27018 USD.
Quel est le volume de trading de SPSEI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SPSEI est de -- USD.
Est-ce que SPSEI va augmenter cette année ?
SPSEI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SPSEI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-07 11:58:07 (UTC+8)

