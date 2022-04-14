Tokenomics de Spring Token (SPRING)
Informations sur Spring Token (SPRING)
The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing.
The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders.
Tokenomics et analyse de prix de Spring Token (SPRING)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Spring Token (SPRING), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Spring Token (SPRING) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Spring Token (SPRING) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SPRING qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SPRING pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SPRING, explorez le prix en direct du token SPRING !
Prévision du prix de SPRING
Vous voulez savoir dans quelle direction SPRING pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SPRING combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.