Logo de sRUNE

Prix de sRUNE (SRUNE)

Non listé

Graphique du prix du sRUNE (SRUNE) en temps réel

$1.38
$1.38$1.38
+1.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD

Prix de sRUNE (SRUNE) aujourd'hui

Le prix de sRUNE (SRUNE) est actuellement de 1.38 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SRUNE en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de sRUNE :

$ 1.40K USD
Volume de trading sur 24 heures
+1.84%
Variation du prix de sRUNE sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SRUNE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SRUNE.

Performance du prix de sRUNE (SRUNE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de sRUNE en USD était de $ +0.02482461.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de sRUNE en USD était de $ +0.0144519120.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de sRUNE en USD était de $ -0.2052445020.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de sRUNE en USD était de $ -0.3470694285537282.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.02482461+1.84%
30 jours$ +0.0144519120+1.05%
60 jours$ -0.2052445020-14.87%
90 jours$ -0.3470694285537282-20.09%

Analyse de prix de sRUNE (SRUNE)

Découvrez la dernière analyse de prix de sRUNE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 21.57
$ 21.57$ 21.57

+0.51%

+1.84%

+6.11%

Informations de marché pour sRUNE (SRUNE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.40K
$ 1.40K$ 1.40K

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que sRUNE (SRUNE)

Tracks the price of THORChain (RUNE) through price feeds supplied by an oracle.

Ressource de sRUNE (SRUNE)

Site officiel

Tokenomics de sRUNE (SRUNE)

Comprendre la tokenomics de sRUNE (SRUNE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SRUNE !

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

