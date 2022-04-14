Tokenomics de Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)
Informations sur Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)
Stacking DAO is a Liquid Stacking protocol that gives users an auto-compounding tokenized representation of stacked STX (stSTX).
Stacking on the Stacks network can be complex, given that solo Stacking requires running a node and locking a minimum of ~90,000 STX. Moreover, Stacked tokens are locked for 2 weeks cycles even if performed via a community pool.
Stacking DAO eliminates these issues through liquid stacking, and stSTX is already integrated with most DeFi apps in the Stacks ecosystem, unlocking more liquidity for the whole ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens STSTX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens STSTX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de STSTX, explorez le prix en direct du token STSTX !
Prévision du prix de STSTX
Vous voulez savoir dans quelle direction STSTX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de STSTX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.