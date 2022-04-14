Découvrez les informations clés sur Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)

Stacking DAO is a Liquid Stacking protocol that gives users an auto-compounding tokenized representation of stacked STX (stSTX).

Stacking on the Stacks network can be complex, given that solo Stacking requires running a node and locking a minimum of ~90,000 STX. Moreover, Stacked tokens are locked for 2 weeks cycles even if performed via a community pool.

Stacking DAO eliminates these issues through liquid stacking, and stSTX is already integrated with most DeFi apps in the Stacks ecosystem, unlocking more liquidity for the whole ecosystem.

Site officiel : https://www.stackingdao.com/