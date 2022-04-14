Tokenomics de Stake DAO CRV (SDCRV)
Informations sur Stake DAO CRV (SDCRV)
Stake DAO created a liquid locker for the CRV token, the governance token of Curve, called sdCRV. As sdCRV is a liquid form of veCRV, users have the possibility to deposit and stake directly on Stake DAO or buy on the secondary market, using the sdCRV/CRV pool.
TL;DR: Liquid Lockers unlock the following from lockable tokens: Maximised yield Exit liquidity (convert back to underlying governance token) Governance power (no vote-lock) Bribing (sell your votes) Cross-chain accessibility (to come) Boost your voting power (using veSDT)
What are Liquid Lockers ? Stake DAO Liquid Lockers allow DeFi users to unlock power from lockable tokens (e.g. ANGLE, FXS, CRV) without having to compromise on yield, voting power, or liquidity. With Stake DAO Liquid Lockers, anyone that supplies assets receives the maximum yield boost while retaining full voting rights and benefits of their token's native protocol, as well as the ability to boost voting rights, on-sell them, and exit their position back to the underlying token.
Tokenomics et analyse de prix de Stake DAO CRV (SDCRV)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Stake DAO CRV (SDCRV), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Stake DAO CRV (SDCRV) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Stake DAO CRV (SDCRV) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SDCRV qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SDCRV pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SDCRV, explorez le prix en direct du token SDCRV !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.