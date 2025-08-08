Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de STKABPT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de STKABPT.

Le prix de Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) est actuellement de 0.375134 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de STKABPT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Staked Aave Balancer Pool Token en USD était de $ +0.02298846.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Staked Aave Balancer Pool Token en USD était de $ +0.0165024072.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Staked Aave Balancer Pool Token en USD était de $ +0.0748988417.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Staked Aave Balancer Pool Token en USD était de $ +0.0966290471761777.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.02298846 +6.53% 30 jours $ +0.0165024072 +4.40% 60 jours $ +0.0748988417 +19.97% 90 jours $ +0.0966290471761777 +34.70%

Analyse de prix de Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Staked Aave Balancer Pool Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.352145$ 0.352145 $ 0.352145 Haut 24 h $ 0.380123$ 0.380123 $ 0.380123 Sommet historique $ 0.488268$ 0.488268 $ 0.488268 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) +6.53% Variation du prix (7 j) +9.56%

Informations de marché pour Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :