Le prix de Staked TLOS (STLOS) est actuellement de 0.04625531 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de STLOS en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Staked TLOS (STLOS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Staked TLOS en USD était de $ -0.00139148253841036.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Staked TLOS en USD était de $ +0.0095116505.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Staked TLOS en USD était de $ -0.0139642514.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Staked TLOS en USD était de $ -0.06598744161810103.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00139148253841036 -2.92% 30 jours $ +0.0095116505 +20.56% 60 jours $ -0.0139642514 -30.18% 90 jours $ -0.06598744161810103 -58.78%

Analyse de prix de Staked TLOS (STLOS)

Découvrez la dernière analyse de prix de Staked TLOS : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.04636575$ 0.04636575 $ 0.04636575 Haut 24 h $ 0.050547$ 0.050547 $ 0.050547 Sommet historique $ 0.708992$ 0.708992 $ 0.708992 Variation du prix (1 h) -2.62% Changement de prix (1J) -2.92% Variation du prix (7 j) -1.41%

Informations de marché pour Staked TLOS (STLOS)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :