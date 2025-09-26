Informations sur le prix de StakeQuest Legends (SQL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.219106 $ 0.219106 $ 0.219106 Bas 24 h $ 0.367684 $ 0.367684 $ 0.367684 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.219106$ 0.219106 $ 0.219106 Haut 24 h $ 0.367684$ 0.367684 $ 0.367684 Sommet historique $ 43.99$ 43.99 $ 43.99 Prix le plus bas $ 0.203278$ 0.203278 $ 0.203278 Variation du prix (1 h) -8.83% Changement de prix (1J) -1.04% Variation du prix (7 j) -88.71% Variation du prix (7 j) -88.71%

Le prix en temps réel de StakeQuest Legends (SQL) est de $0.276629. Au cours des dernières 24 heures, SQL a évolué entre un minimum de $ 0.219106 et un maximum de $ 0.367684, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SQL est $ 43.99, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.203278.

En termes de performance à court terme, SQL a évolué de -8.83% au cours de la dernière heure, -1.04% sur 24 heures et de -88.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour StakeQuest Legends (SQL)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 269.73M$ 269.73M $ 269.73M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de StakeQuest Legends est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SQL est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 269.73M.