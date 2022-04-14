Tokenomics de StakeQuest Legends (SQL)
Informations sur StakeQuest Legends (SQL)
StakeQuest is a next-gen gaming platform that fuses play-to-earn mechanics, NFTs, and immersive gameplay into one powerful ecosystem. Stake, play, and earn rewards while embarking on legendary quests in a decentralized universe built for gamers, by gamers. Introduction to StakeQuest Legends, a fantasy blockchain universe where players battle, stake, and earn in a cross-chain play-to-earn ecosystem. Welcome to StakeQuest Legends, a dynamic Web3 play-to-earn ecosystem where strategy meets sustainability. Players step into a rich fantasy universe filled with mythical creatures, competitive battles, and decentralized staking opportunities — all powered by the Binance Smart Chain (BSC) and the native token $SQL. StakeQuest Legends merges real ownership, cross-chain utility, and player-driven governance into a unified experience. Whether you’re battling bosses, staking your holdings, or minting new characters, everything in the game contributes to a fair, transparent, and player-first economy.
Tokenomics et analyse de prix de StakeQuest Legends (SQL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de StakeQuest Legends (SQL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de StakeQuest Legends (SQL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de StakeQuest Legends (SQL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SQL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SQL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SQL, explorez le prix en direct du token SQL !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.