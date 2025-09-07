Informations sur le prix de StakeStone ETH (STONE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 4,423.95 $ 4,423.95 $ 4,423.95 Bas 24 h $ 4,503.28 $ 4,503.28 $ 4,503.28 Haut 24 h Bas 24 h $ 4,423.95$ 4,423.95 $ 4,423.95 Haut 24 h $ 4,503.28$ 4,503.28 $ 4,503.28 Sommet historique $ 5,145.65$ 5,145.65 $ 5,145.65 Prix le plus bas $ 1,455.26$ 1,455.26 $ 1,455.26 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +0.09% Variation du prix (7 j) -2.67% Variation du prix (7 j) -2.67%

Le prix en temps réel de StakeStone ETH (STONE) est de $4,490.22. Au cours des dernières 24 heures, STONE a évolué entre un minimum de $ 4,423.95 et un maximum de $ 4,503.28, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STONE est $ 5,145.65, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1,455.26.

En termes de performance à court terme, STONE a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +0.09% sur 24 heures et de -2.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour StakeStone ETH (STONE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de StakeStone ETH est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STONE est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.