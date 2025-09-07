Qu'est-ce que StakeWise Staked GNO (OSGNO)

StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de StakeWise Staked GNO (OSGNO) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de StakeWise Staked GNO (USD)

Combien vaudra StakeWise Staked GNO (OSGNO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs StakeWise Staked GNO (OSGNO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour StakeWise Staked GNO.

Consultez la prévision de prix de StakeWise Staked GNO maintenant !

OSGNO en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de StakeWise Staked GNO (OSGNO)

Comprendre la tokenomics de StakeWise Staked GNO (OSGNO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token OSGNO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur StakeWise Staked GNO (OSGNO) Combien vaut StakeWise Staked GNO (OSGNO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de OSGNO en USD est de 147.04 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de OSGNO à USD ? $ 147.04 . Consultez le Le prix actuel de OSGNO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de StakeWise Staked GNO ? La capitalisation boursière de OSGNO est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de OSGNO ? L'offre en circulation de OSGNO est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de OSGNO ? OSGNO a atteint un prix ATH de 317.19 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de OSGNO ? OSGNO a vu un prix ATL de 97.11 USD . Quel est le volume de trading de OSGNO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour OSGNO est de -- USD . Est-ce que OSGNO va augmenter cette année ? OSGNO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de OSGNO pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur StakeWise Staked GNO (OSGNO)