Informations sur le prix de StarSharks (SSS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04670405 $ 0.04670405 $ 0.04670405 Bas 24 h $ 0.04714675 $ 0.04714675 $ 0.04714675 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04670405$ 0.04670405 $ 0.04670405 Haut 24 h $ 0.04714675$ 0.04714675 $ 0.04714675 Sommet historique $ 16.9$ 16.9 $ 16.9 Prix le plus bas $ 0.032934$ 0.032934 $ 0.032934 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.15% Variation du prix (7 j) -1.50% Variation du prix (7 j) -1.50%

Le prix en temps réel de StarSharks (SSS) est de $0.04689134. Au cours des dernières 24 heures, SSS a évolué entre un minimum de $ 0.04670405 et un maximum de $ 0.04714675, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SSS est $ 16.9, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.032934.

En termes de performance à court terme, SSS a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.15% sur 24 heures et de -1.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour StarSharks (SSS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de StarSharks est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SSS est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.69M.