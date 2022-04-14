Tokenomics de steep jubs (OPPLE)
Informations sur steep jubs (OPPLE)
"Steep Jubs Club (Ticker: $OPPLE) is a tongue-in-cheek parody coin inspired by the legendary Steve Jobs and his iconic brainchild, Apple. Embracing the spirit of innovation and disruption, Steep Jubs Club offers a humorous take on meme coin culture while delivering a unique investment opportunity. With a limited token supply, LP burning, and a commitment to keeping the community engaged through exclusive content, Steep Jubs Club aims to stand out in the crowded cryptocurrency landscape.
Disclaimer: Steep Jubs Club is designed for entertainment purposes only and does not constitute financial advice. Participation in this project entails inherent risks, and users are encouraged to conduct their own research before investing."
Tokenomics et analyse de prix de steep jubs (OPPLE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de steep jubs (OPPLE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de steep jubs (OPPLE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de steep jubs (OPPLE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OPPLE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OPPLE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OPPLE, explorez le prix en direct du token OPPLE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.