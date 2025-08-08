Prix de Stella Fantasy Token (SFTY)
Le prix de Stella Fantasy Token (SFTY) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SFTY en USD est mis à jour en temps réel.
Aujourd'hui, la variation du prix de Stella Fantasy Token en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Stella Fantasy Token en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Stella Fantasy Token en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Stella Fantasy Token en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-1.23%
|30 jours
|$ 0
|+24.69%
|60 jours
|$ 0
|-4.21%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Stella Fantasy Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.05%
-1.23%
+1.52%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? Stella Fantasy is a high-quality Web3 ARPG built on Binance Smart Chain. The players can conquer Abyss Rifts, gather resources, craft gear, and battle in an Anime-inspired world. And the game offers intriguing features where players can trade their characters and weapons on the Marketplace or use them to tackle more challenging content, earning better rewards in return. In order to maintain the game's ecosystem, Stella Fantasy Token (SFTY) has been issued and this token plays a crucial role in awakening and crafting NFTs and purchasing high-grade items. What makes your project unique? Stella Fantasy Token (SFTY) is integral to our collectible RPG's character growth ecosystem, providing players with diverse uses. Our goal is to create a sustainable environment where players and token holders thrive, earning rewards through Burn to Earn mechanisms, such as clearing challenging content or excelling in PvP activities. This dynamic gaming experience is achieved through SFTY tokens, building a self-sustaining ecosystem that rewards skill and dedication. History of your project. Ring Games was founded in 2019 by Jooho YUN, CEO, and a team of developers who had previously worked together with him for the global hit mobile character collectible RPG ‘King’s Raid’ which recorded over 10 million global downloads Worldwide and grossed 200 million dollars sales in 2017. What’s next for your project? Our team aims to create immersive and engaging games by breaking free from outdated graphics and gameplay mechanics. We are committed to deliver a full-fledged action RPG that lasts for years. What can your token be used for? Stella Fanatsy tokens can be used in the following ways. [Reward] - SFTY Abyss Rift - Seasonal Boss Raid Contents - Asynchronous PvP Contents (Future Update) [Use] - Awakening Character NFT - Crafting High-grade Gear NFT - Purchasing High-grade Item - Crafting High-grade Rune NFT (Future Update)
Comprendre la tokenomics de Stella Fantasy Token (SFTY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SFTY !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
