Tokenomics de Stella Fantasy Token (SFTY)
Informations sur Stella Fantasy Token (SFTY)
What is the project about? Stella Fantasy is a high-quality Web3 ARPG built on Binance Smart Chain. The players can conquer Abyss Rifts, gather resources, craft gear, and battle in an Anime-inspired world. And the game offers intriguing features where players can trade their characters and weapons on the Marketplace or use them to tackle more challenging content, earning better rewards in return. In order to maintain the game's ecosystem, Stella Fantasy Token (SFTY) has been issued and this token plays a crucial role in awakening and crafting NFTs and purchasing high-grade items.
What makes your project unique? Stella Fantasy Token (SFTY) is integral to our collectible RPG's character growth ecosystem, providing players with diverse uses. Our goal is to create a sustainable environment where players and token holders thrive, earning rewards through Burn to Earn mechanisms, such as clearing challenging content or excelling in PvP activities. This dynamic gaming experience is achieved through SFTY tokens, building a self-sustaining ecosystem that rewards skill and dedication.
History of your project. Ring Games was founded in 2019 by Jooho YUN, CEO, and a team of developers who had previously worked together with him for the global hit mobile character collectible RPG ‘King’s Raid’ which recorded over 10 million global downloads Worldwide and grossed 200 million dollars sales in 2017.
What’s next for your project? Our team aims to create immersive and engaging games by breaking free from outdated graphics and gameplay mechanics. We are committed to deliver a full-fledged action RPG that lasts for years.
What can your token be used for? Stella Fanatsy tokens can be used in the following ways. [Reward]
- SFTY Abyss Rift
- Seasonal Boss Raid Contents
- Asynchronous PvP Contents (Future Update) [Use]
- Awakening Character NFT
- Crafting High-grade Gear NFT
- Purchasing High-grade Item
- Crafting High-grade Rune NFT (Future Update)
Tokenomics et analyse de prix de Stella Fantasy Token (SFTY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Stella Fantasy Token (SFTY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Stella Fantasy Token (SFTY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Stella Fantasy Token (SFTY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SFTY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SFTY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SFTY, explorez le prix en direct du token SFTY !
Prévision du prix de SFTY
Vous voulez savoir dans quelle direction SFTY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SFTY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.