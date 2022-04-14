Tokenomics de Stockops AI (STOPS)
Informations sur Stockops AI (STOPS)
About StackOps AI Stackops AI is an AI-driven project specializing in cloud engineering. This intelligent agent is specifically designed to simplify and streamline various technical tasks related to cloud computing, DevOps, and comprehensive server management. From facilitating detailed technical discussions and consultations regarding server requirements to executing complete server setups, Stackops AI provides a comprehensive solution. Moreover, Stackops AI automatically identifies the most efficient and cost-effective server specifications tailored precisely to user needs. Users only need to handle payments, eliminating the inconvenience and complexity associated with manual server selection and setup processes.
Tokenomics et analyse de prix de Stockops AI (STOPS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Stockops AI (STOPS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Stockops AI (STOPS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Stockops AI (STOPS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens STOPS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens STOPS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de STOPS, explorez le prix en direct du token STOPS !
Prévision du prix de STOPS
Vous voulez savoir dans quelle direction STOPS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de STOPS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.