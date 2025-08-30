Prix de Stoopid Cats (STOCAT)
Le prix en temps réel de Stoopid Cats (STOCAT) est de $0.00066699. Au cours des dernières 24 heures, STOCAT a évolué entre un minimum de $ 0.00059903 et un maximum de $ 0.00066706, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STOCAT est $ 0.00152819, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00044864.
En termes de performance à court terme, STOCAT a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, +10.43% sur 24 heures et de -0.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Stoopid Cats est de $ 485.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STOCAT est de 729.30M, avec une offre totale de 1489005018.13. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 991.69K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Stoopid Cats en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Stoopid Cats en USD était de $ -0.0000088426.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Stoopid Cats en USD était de $ -0.0000513106.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Stoopid Cats en USD était de $ -0.0005504299917010132.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+10.43%
|30 jours
|$ -0.0000088426
|-1.32%
|60 jours
|$ -0.0000513106
|-7.69%
|90 jours
|$ -0.0005504299917010132
|-45.21%
Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025. At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community. The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders. In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition. The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform. $STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships. Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment. Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience. With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.
