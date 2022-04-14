Tokenomics de StorageChain (WSTOR)
StorageChain, based in Los Angeles, CA, was founded in November 2022 to provide next-generation decentralized storage and file sharing solutions. Our mission is to revolutionize the web2 cloud data storage industry by leveraging innovative web3 technologies that ensure data security, privacy, file upload speed, and accessibility. The first 150GB of storage space is provided free to the user.
At StorageChain, we understand the importance of decentralized storage in an environment of massive global data breaches. To enhance the capabilities of our storage solutions, we have integrated the InterPlanetary File System (IPFS) into our product ecosystem. IPFS is a distributed file system that allows for an ultra secure, peer-to-peer storage and retrieval of data. By leveraging IPFS, we provide our customers with a robust data storage infrastructure that ensures file upload speed, data integrity, availability, and security. The cost of the service is about 75% less than web2 cloud storage solutions.
The StorageChain technology is built on the Substrate framework, which provides a flexible and scalable foundation for blockchain development. Our native chain utilizes the Ethereum Virtual Machine (EVM), enabling compatibility with Ethereum-based blockchain and smart contract features. This compatibility empowers our users to leverage the full potential of standardized Ethereum functionalities, including the creation of wrapped coins (ERC-20) and the minting of non-fungible tokens (ERC-721).
Our storage node network, consisting of several thousand storage/validator nodes, forms the backbone of our decentralized storage ecosystem. Through the utilization of a Proof of Stake (POS) consensus mechanism, we ensure the efficient and secure operation of our network while promoting energy efficiency and reducing environmental impact. Project participants can earn STOR coins by providing storage and bandwidth services hosted on their own local or virtual machines.
Tokenomics et analyse de prix de StorageChain (WSTOR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de StorageChain (WSTOR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de StorageChain (WSTOR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de StorageChain (WSTOR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WSTOR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WSTOR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WSTOR, explorez le prix en direct du token WSTOR !
Prévision du prix de WSTOR
Vous voulez savoir dans quelle direction WSTOR pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WSTOR combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
