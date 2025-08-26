Informations sur le prix de Study (STUDY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003621 $ 0.00003621 $ 0.00003621 Bas 24 h $ 0.00003858 $ 0.00003858 $ 0.00003858 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003621$ 0.00003621 $ 0.00003621 Haut 24 h $ 0.00003858$ 0.00003858 $ 0.00003858 Sommet historique $ 0.00787976$ 0.00787976 $ 0.00787976 Prix le plus bas $ 0.00002489$ 0.00002489 $ 0.00002489 Variation du prix (1 h) -0.05% Changement de prix (1J) -5.44% Variation du prix (7 j) +3.34% Variation du prix (7 j) +3.34%

Le prix en temps réel de Study (STUDY) est de $0.00003645. Au cours des dernières 24 heures, STUDY a évolué entre un minimum de $ 0.00003621 et un maximum de $ 0.00003858, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STUDY est $ 0.00787976, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002489.

En termes de performance à court terme, STUDY a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, -5.44% sur 24 heures et de +3.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Study (STUDY)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Study est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STUDY est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.45K.