Informations sur le prix de SunnySideUp (SSU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00147772 $ 0.00147772 $ 0.00147772 Bas 24 h $ 0.00152478 $ 0.00152478 $ 0.00152478 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00147772$ 0.00147772 $ 0.00147772 Haut 24 h $ 0.00152478$ 0.00152478 $ 0.00152478 Sommet historique $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.22% Changement de prix (1J) +0.60% Variation du prix (7 j) -7.95% Variation du prix (7 j) -7.95%

Le prix en temps réel de SunnySideUp (SSU) est de $0.00151032. Au cours des dernières 24 heures, SSU a évolué entre un minimum de $ 0.00147772 et un maximum de $ 0.00152478, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SSU est $ 3.1, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SSU a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, +0.60% sur 24 heures et de -7.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SunnySideUp (SSU)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.50K$ 1.50K $ 1.50K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 993,600.0 993,600.0 993,600.0

La capitalisation boursière actuelle de SunnySideUp est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SSU est de 0.00, avec une offre totale de 993600.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.50K.