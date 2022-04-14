Tokenomics de Supe Infinity (SUPE)
Informations sur Supe Infinity (SUPE)
SUPE Infinity platform directly upgrades Axie Infinity's product into an open NFT gaming platform structure, allowing any game to be evolved into an NFT game without changing its current state. Simultaneously, Supe Infinity directly upgraded Gala.games' product to an open decentralized and centralized game platform, which not only supports the linkage between NFT and NFT games, but also supports the in-depth game experience by purchasing in-game goods such as game props with digital assets in the game.
Tokenomics et analyse de prix de Supe Infinity (SUPE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Supe Infinity (SUPE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Supe Infinity (SUPE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Supe Infinity (SUPE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SUPE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SUPE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SUPE, explorez le prix en direct du token SUPE !
Prévision du prix de SUPE
Vous voulez savoir dans quelle direction SUPE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SUPE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.