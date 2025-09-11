Informations sur le prix de Super Connector (SUPER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00051105 Haut 24 h $ 0.00062724 Sommet historique $ 0.00186137 Prix le plus bas $ 0.0001151 Variation du prix (1 h) +0.46% Changement de prix (1J) -12.96% Variation du prix (7 j) +16.63%

Le prix en temps réel de Super Connector (SUPER) est de $0.00052146. Au cours des dernières 24 heures, SUPER a évolué entre un minimum de $ 0.00051105 et un maximum de $ 0.00062724, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUPER est $ 0.00186137, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0001151.

En termes de performance à court terme, SUPER a évolué de +0.46% au cours de la dernière heure, -12.96% sur 24 heures et de +16.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Super Connector (SUPER)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 519.88K Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Super Connector est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUPER est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 519.88K.