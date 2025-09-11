Informations sur le prix de Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 Bas 24 h $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.063$ 1.063 $ 1.063 Haut 24 h $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 Sommet historique $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 Prix le plus bas $ 0.993682$ 0.993682 $ 0.993682 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.03% Variation du prix (7 j) +0.20% Variation du prix (7 j) +0.20%

Le prix en temps réel de Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) est de $1.064. Au cours des dernières 24 heures, SCRVUSD a évolué entre un minimum de $ 1.063 et un maximum de $ 1.064, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCRVUSD est $ 1.064, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.993682.

En termes de performance à court terme, SCRVUSD a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +0.03% sur 24 heures et de +0.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 580.77K$ 580.77K $ 580.77K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 545,904.143 545,904.143 545,904.143

La capitalisation boursière actuelle de Superbridge Bridged scrvUSD est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCRVUSD est de 0.00, avec une offre totale de 545904.143. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 580.77K.