Qu'est-ce que SuperCells (SCT)

What is the project about? SuperCells is the world's first blockchain-based Stem Cell membership service ecology, creating a metaverse of Stem Cell storage, cultivation, R&D, trading, service and incubation. SuperCells builds a four-in-one metaverse ecology of demand, service, community and supervision, and uses blockchain to economize users' participation behaviors and promote the rapid development of the Stem Cell industry chain to contribute to the cause of human health. What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for?

Ressource de SuperCells (SCT) Livre blanc Site officiel

SCT en devises locales

Tokenomics de SuperCells (SCT)

Comprendre la tokenomics de SuperCells (SCT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SCT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SuperCells (SCT) Combien vaut SuperCells (SCT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SCT en USD est de 0.00210402 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SCT à USD ? $ 0.00210402 . Consultez le Le prix actuel de SCT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de SuperCells ? La capitalisation boursière de SCT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SCT ? L'offre en circulation de SCT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SCT ? SCT a atteint un prix ATH de 0.251382 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SCT ? SCT a vu un prix ATL de 0.00079873 USD . Quel est le volume de trading de SCT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SCT est de -- USD . Est-ce que SCT va augmenter cette année ? SCT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SCT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur SuperCells (SCT)