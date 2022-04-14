Tokenomics de SuperCells (SCT)
Informations sur SuperCells (SCT)
What is the project about? SuperCells is the world's first blockchain-based Stem Cell membership service ecology, creating a metaverse of Stem Cell storage, cultivation, R&D, trading, service and incubation. SuperCells builds a four-in-one metaverse ecology of demand, service, community and supervision, and uses blockchain to economize users' participation behaviors and promote the rapid development of the Stem Cell industry chain to contribute to the cause of human health.
Tokenomics et analyse de prix de SuperCells (SCT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SuperCells (SCT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SuperCells (SCT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SuperCells (SCT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SCT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SCT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SCT, explorez le prix en direct du token SCT !
Prévision du prix de SCT
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.