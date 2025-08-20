Informations sur le prix de Superstate USCC (USCC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 11.07
Haut 24 h $ 11.07
Sommet historique $ 11.07
Prix le plus bas $ 10.26
Variation du prix (1 h) 0.00%
Changement de prix (1J) -0.00%
Variation du prix (7 j) +0.30%

Le prix en temps réel de Superstate USCC (USCC) est de $11.07. Au cours des dernières 24 heures, USCC a évolué entre un minimum de $ 11.07 et un maximum de $ 11.07, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USCC est $ 11.07, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 10.26.

En termes de performance à court terme, USCC a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de +0.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Superstate USCC (USCC)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 168.80M
Offre en circulation 0.00
Offre totale 15,242,389.466182

La capitalisation boursière actuelle de Superstate USCC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USCC est de 0.00, avec une offre totale de 15242389.466182. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 168.80M.