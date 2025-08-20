Informations sur le prix de sUSD yVault (YVSUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Bas 24 h $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Haut 24 h $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 Sommet historique $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Prix le plus bas $ 0.687107$ 0.687107 $ 0.687107 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) +0.19% Variation du prix (7 j) +0.77% Variation du prix (7 j) +0.77%

Le prix en temps réel de sUSD yVault (YVSUSD) est de $1.038. Au cours des dernières 24 heures, YVSUSD a évolué entre un minimum de $ 1.035 et un maximum de $ 1.041, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YVSUSD est $ 1.21, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.687107.

En termes de performance à court terme, YVSUSD a évolué de -0.22% au cours de la dernière heure, +0.19% sur 24 heures et de +0.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour sUSD yVault (YVSUSD)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,162.908041222413 2,162.908041222413 2,162.908041222413

La capitalisation boursière actuelle de sUSD yVault est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YVSUSD est de 0.00, avec une offre totale de 2162.908041222413. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.25K.