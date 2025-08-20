Informations sur le prix de SUSHI yVault (YVSUSHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.852455
Haut 24 h $ 0.899648
Sommet historique $ 3.15
Prix le plus bas $ 0.517089
Variation du prix (1 h) +0.17%
Changement de prix (1J) -1.56%
Variation du prix (7 j) -13.28%

Le prix en temps réel de SUSHI yVault (YVSUSHI) est de $0.866019. Au cours des dernières 24 heures, YVSUSHI a évolué entre un minimum de $ 0.852455 et un maximum de $ 0.899648, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YVSUSHI est $ 3.15, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.517089.

En termes de performance à court terme, YVSUSHI a évolué de +0.17% au cours de la dernière heure, -1.56% sur 24 heures et de -13.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SUSHI yVault (YVSUSHI)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.50K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 30,647.52875324896

La capitalisation boursière actuelle de SUSHI yVault est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YVSUSHI est de 0.00, avec une offre totale de 30647.52875324896. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.50K.