Informations sur Sustainable Energy (SET)
During ancient times, wood, timber and waste products were the only major energy sources. In short, biomass was the only way to get energy. When more technology was developed, fossil fuels like coal, oil and natural gas were discovered. Fossil fuels proved a boon to mankind as they were widely available and could be harnessed easily.
When these fossil fuels were started using extensively by all the countries across the globe, they led to the degradation of the environment. Coal and oil are two of the major sources that produce a large amount of carbon dioxide in the air. This led to an increase in global warming.
Also, few countries have held on these valuable products, which led to the rise in the prices of these fuels. Now, with rising prices, increasing air pollution and the risk of getting expired soon forced scientists to look out for some alternative or renewable energy sources.
We turned a tweet into a real use case! The need of the hour is to look for resources that are available widely, cause no pollution and are replenishable. Sustainable Energy comes into the picture to meet today’s increasing demand for energy.
Tokenomics et analyse de prix de Sustainable Energy (SET)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sustainable Energy (SET), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Sustainable Energy (SET) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sustainable Energy (SET) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SET qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SET pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SET, explorez le prix en direct du token SET !
