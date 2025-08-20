Informations sur le prix de swag coin (SWAG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00879706 $ 0.00879706 $ 0.00879706 Bas 24 h $ 0.00966992 $ 0.00966992 $ 0.00966992 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00879706$ 0.00879706 $ 0.00879706 Haut 24 h $ 0.00966992$ 0.00966992 $ 0.00966992 Sommet historique $ 0.051921$ 0.051921 $ 0.051921 Prix le plus bas $ 0.0010132$ 0.0010132 $ 0.0010132 Variation du prix (1 h) +0.47% Changement de prix (1J) -2.23% Variation du prix (7 j) -2.92% Variation du prix (7 j) -2.92%

Le prix en temps réel de swag coin (SWAG) est de $0.00910747. Au cours des dernières 24 heures, SWAG a évolué entre un minimum de $ 0.00879706 et un maximum de $ 0.00966992, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SWAG est $ 0.051921, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0010132.

En termes de performance à court terme, SWAG a évolué de +0.47% au cours de la dernière heure, -2.23% sur 24 heures et de -2.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour swag coin (SWAG)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 865.78K$ 865.78K $ 865.78K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 95,557,370.0 95,557,370.0 95,557,370.0

La capitalisation boursière actuelle de swag coin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SWAG est de 0.00, avec une offre totale de 95557370.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 865.78K.