Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PPI en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PPI.

Le prix de Swappi (PPI) est actuellement de 0.00352018 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PPI en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Swappi (PPI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Swappi en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Swappi en USD était de $ +0.0059011142.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Swappi en USD était de $ +0.0052749636.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Swappi en USD était de $ +0.0019331682759950523.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.88% 30 jours $ +0.0059011142 +167.64% 60 jours $ +0.0052749636 +149.85% 90 jours $ +0.0019331682759950523 +121.81%

Analyse de prix de Swappi (PPI)

Découvrez la dernière analyse de prix de Swappi : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00352589$ 0.00352589 $ 0.00352589 Haut 24 h $ 0.0037137$ 0.0037137 $ 0.0037137 Sommet historique $ 0.136383$ 0.136383 $ 0.136383 Variation du prix (1 h) -1.09% Changement de prix (1J) -0.88% Variation du prix (7 j) +4.84%

Informations de marché pour Swappi (PPI)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :