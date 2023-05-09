Tokenomics de SWEETS ($SWTS)
Informations sur SWEETS ($SWTS)
What is the project about?
This is a community-driven initiative focused on exploring the potential of memecoin. The project is led by a group of key opinion leaders (KOLs) from the Solana ecosystem who have designed a memecoin brand that incorporates safety features and intellectual property (IP) scope.
The team behind this project has a successful track record in various business ventures within Web3. They plan to leverage their existing network and resources to create a unique memecoin experience. The aim is to showcase the possibilities of memecoin and demonstrate its potential as a community-centric movement.
In essence, this project represents a hybrid of meme culture and safety measures, with an emphasis on IP leverage. The team's focus is on creating something that is truly one-of-a-kind.
What makes your project unique?
We are also publicly doxxed, which is rare for a memecoin. We are fully committed on working on this project to continue to push it forward.
History of your project.
Launched 09/05/2023, hit 1600 holders, over 2.8 million trading volume - all within less than 24 hours of launching.
What’s next for your project?
To be listed on CG, build up more holders, increase the MC and price per token and then list onto a CEX.
What can your token be used for?
To buy / sell on the market
Tokenomics et analyse de prix de SWEETS ($SWTS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SWEETS ($SWTS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SWEETS ($SWTS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SWEETS ($SWTS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $SWTS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $SWTS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $SWTS, explorez le prix en direct du token $SWTS !
Prévision du prix de $SWTS
Vous voulez savoir dans quelle direction $SWTS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $SWTS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.