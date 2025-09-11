Informations sur le prix de Sword and Magic World (SWO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00132198 $ 0.00132198 $ 0.00132198 Bas 24 h $ 0.00143135 $ 0.00143135 $ 0.00143135 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00132198$ 0.00132198 $ 0.00132198 Haut 24 h $ 0.00143135$ 0.00143135 $ 0.00143135 Sommet historique $ 0.088298$ 0.088298 $ 0.088298 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.13% Changement de prix (1J) -7.01% Variation du prix (7 j) +5.39% Variation du prix (7 j) +5.39%

Le prix en temps réel de Sword and Magic World (SWO) est de $0.00132845. Au cours des dernières 24 heures, SWO a évolué entre un minimum de $ 0.00132198 et un maximum de $ 0.00143135, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SWO est $ 0.088298, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SWO a évolué de +0.13% au cours de la dernière heure, -7.01% sur 24 heures et de +5.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sword and Magic World (SWO)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 159.63K$ 159.63K $ 159.63K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sword and Magic World est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SWO est de 0.00, avec une offre totale de 120000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 159.63K.