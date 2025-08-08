Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SYMX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SYMX.

Le prix de SYMBaiEX (SYMX) est actuellement de 0.00006649 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SYMX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de SYMBaiEX (SYMX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de SYMBaiEX en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SYMBaiEX en USD était de $ -0.0000255413.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SYMBaiEX en USD était de $ -0.0000354061.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SYMBaiEX en USD était de $ -0.00007298388582406843.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +2.37% 30 jours $ -0.0000255413 -38.41% 60 jours $ -0.0000354061 -53.25% 90 jours $ -0.00007298388582406843 -52.32%

Analyse de prix de SYMBaiEX (SYMX)

Découvrez la dernière analyse de prix de SYMBaiEX : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00006434$ 0.00006434 $ 0.00006434 Haut 24 h $ 0.00006729$ 0.00006729 $ 0.00006729 Sommet historique $ 0.00697588$ 0.00697588 $ 0.00697588 Variation du prix (1 h) +0.69% Changement de prix (1J) +2.37% Variation du prix (7 j) -22.55%

Informations de marché pour SYMBaiEX (SYMX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :