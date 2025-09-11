Informations sur le prix de Synapse Network (ZKSNP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00145178 $ 0.00145178 $ 0.00145178 Bas 24 h $ 0.00145178 $ 0.00145178 $ 0.00145178 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00145178$ 0.00145178 $ 0.00145178 Haut 24 h $ 0.00145178$ 0.00145178 $ 0.00145178 Sommet historique $ 0.03342992$ 0.03342992 $ 0.03342992 Prix le plus bas $ 0.00129388$ 0.00129388 $ 0.00129388 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Synapse Network (ZKSNP) est de $0.00145178. Au cours des dernières 24 heures, ZKSNP a évolué entre un minimum de $ 0.00145178 et un maximum de $ 0.00145178, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZKSNP est $ 0.03342992, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00129388.

En termes de performance à court terme, ZKSNP a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Synapse Network (ZKSNP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 284.26K$ 284.26K $ 284.26K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 195,800,000.0 195,800,000.0 195,800,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Synapse Network est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZKSNP est de 0.00, avec une offre totale de 195800000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 284.26K.