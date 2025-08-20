Informations sur le prix de Tails (TAILS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.090491$ 0.090491 $ 0.090491 Prix le plus bas $ 0.00330428$ 0.00330428 $ 0.00330428 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Tails (TAILS) est de $0.00482943. Au cours des dernières 24 heures, TAILS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TAILS est $ 0.090491, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00330428.

En termes de performance à court terme, TAILS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tails (TAILS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.53K$ 1.53K $ 1.53K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 317,500.0 317,500.0 317,500.0

La capitalisation boursière actuelle de Tails est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TAILS est de 0.00, avec une offre totale de 317500.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.53K.