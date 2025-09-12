En savoir plus sur TAIX

Non listé

+32.70%1D
Informations sur le prix de TAIX (TAIX) en USD

+2.27%

+33.31%

+39.43%

+39.43%

Le prix en temps réel de TAIX (TAIX) est de $0.00016519. Au cours des dernières 24 heures, TAIX a évolué entre un minimum de $ 0.00012328 et un maximum de $ 0.00021588, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TAIX est $ 0.00039728, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010543.

En termes de performance à court terme, TAIX a évolué de +2.27% au cours de la dernière heure, +33.31% sur 24 heures et de +39.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour TAIX (TAIX)

--
La capitalisation boursière actuelle de TAIX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TAIX est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.65M.

Historique du prix de TAIX (TAIX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de TAIX en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de TAIX en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de TAIX en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de TAIX en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+33.31%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally - without needing to know a single new language. Whether you're a solo streamer or a AAA studio, TAIX helps your content break through language barriers and reach new audiences. TAIX is also a powerful tool for data collection. It builds a robust database of real-time audience and gameplay insights, which can be monetized across both B2B and B2C channels. Studios, brands, and platforms can tap into this intelligence to drive business decisions, while creators and players can participate in the value exchange of their data. Built for the CHAIN, optimized for virality, and designed to turn every moment of gameplay into a monetization funnel.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Combien vaudra TAIX (TAIX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs TAIX (TAIX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour TAIX.

Consultez la prévision de prix de TAIX maintenant !

TAIX en devises locales

Tokenomics de TAIX (TAIX)

Comprendre la tokenomics de TAIX (TAIX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TAIX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur TAIX (TAIX)

Combien vaut TAIX (TAIX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TAIX en USD est de 0.00016519 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TAIX à USD ?
Le prix actuel de TAIX en USD est $ 0.00016519. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de TAIX ?
La capitalisation boursière de TAIX est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TAIX ?
L'offre en circulation de TAIX est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TAIX ?
TAIX a atteint un prix ATH de 0.00039728 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TAIX ?
TAIX a vu un prix ATL de 0.00010543 USD.
Quel est le volume de trading de TAIX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TAIX est de -- USD.
Est-ce que TAIX va augmenter cette année ?
TAIX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TAIX pour une analyse plus approfondie.
