Qu'est-ce que TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally - without needing to know a single new language. Whether you're a solo streamer or a AAA studio, TAIX helps your content break through language barriers and reach new audiences. TAIX is also a powerful tool for data collection. It builds a robust database of real-time audience and gameplay insights, which can be monetized across both B2B and B2C channels. Studios, brands, and platforms can tap into this intelligence to drive business decisions, while creators and players can participate in the value exchange of their data. Built for the CHAIN, optimized for virality, and designed to turn every moment of gameplay into a monetization funnel.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur TAIX (TAIX) Combien vaut TAIX (TAIX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de TAIX en USD est de 0.00016519 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de TAIX à USD ? $ 0.00016519 . Consultez le Le prix actuel de TAIX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de TAIX ? La capitalisation boursière de TAIX est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de TAIX ? L'offre en circulation de TAIX est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TAIX ? TAIX a atteint un prix ATH de 0.00039728 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TAIX ? TAIX a vu un prix ATL de 0.00010543 USD . Quel est le volume de trading de TAIX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TAIX est de -- USD . Est-ce que TAIX va augmenter cette année ? TAIX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TAIX pour une analyse plus approfondie.

